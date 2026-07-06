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An-Naml
30
27:30
انه من سليمان وانه بسم الله الرحمان الرحيم ٣٠
إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَـٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣٠
إِنَّهُۥ
مِن
سُلَيۡمَٰنَ
وَإِنَّهُۥ
بِسۡمِ
ٱللَّهِ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ٱلرَّحِيمِ
٣٠
É de Salomão (e diz assim): Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
ثم بينت ممن الكتاب فقالت :
( إنه من سليمان )
وبينت المكتوب فقالت :
( وإنه بسم الله الرحمن الرحيم )