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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Aia 8
An-Najm
8
53:8
ثم دنا فتدلى ٨
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٨
ثُمَّ
ﱢ
دَنَا
ﱣ
فَتَدَلَّىٰ
ﱤ
٨
ﱥ
Então, aproximou-se dele estreitamente,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.