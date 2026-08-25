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Tafsir: An-Najm 53:62
An-Najm
62
53:62
فاسجدوا لله واعبدوا ۩ ٦٢
فَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ وَٱعْبُدُوا۟ ۩ ٦٢
فَٱسۡجُدُواْۤ
لِلَّهِۤ
وَٱعۡبُدُواْ۩
٦٢
Prostrai-vos, outrossim, perante Deus, e adorai-O.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi msujudieni Mwenyezi Mungu na mtakasieni Ibada Yeye Peke Yake, Na mumuachie Yeye mambo yenu.