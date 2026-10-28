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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Aia 6
An-Najm
6
53:6
ذو مرة فاستوى ٦
ذُو مِرَّةٍۢ فَٱسْتَوَىٰ ٦
ذُو
ﱚ
مِرَّةٖ
ﱛ
فَٱسۡتَوَىٰ
ﱜ
٦
ﱝ
O sensato, o qual lhe apareceu (em sua majestosa forma).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.