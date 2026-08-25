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Tafsir: An-Najm 53:53
An-Najm
53
53:53
والموتفكة اهوى ٥٣
وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥٣
وَٱلۡمُؤۡتَفِكَةَ
أَهۡوَىٰ
٥٣
E destruiu as cidades nefastas (Sodoma e Gomorra)?
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Al-Sa'di
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 53:52 a 53:53
Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны. Адиты - народ пророка Худа. Аллах наслал на них лютый ураганный ветер и погубил их за то, что они отвергли своего пророка. Он также покарал самудян - соплеменников пророка Салиха. Они отвергли своего пророка, и тогда Господь явил им чудесную верблюдицу. Но нечестивцы отказались покориться пророку и зарезали верблюдицу, за что и были погублены - все до последнего. А еще раньше Всевышний потопил соплеменников Нуха, которые были несправедливее и непокорнее всех остальных народов.