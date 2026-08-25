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Tafsir: An-Najm 53:51
An-Najm
51
53:51
وثمود فما ابقى ٥١
وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ ٥١
وَثَمُودَاْ
فَمَآ
أَبۡقَىٰ
٥١
E o povo de Tamud, sem deixar (membro) algum?
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَثَمُودَ }
قوم صالح عليه السلام، أرسله الله إلى ثمود فكذبوه، فبعث الله إليهم الناقة آية، فعقروها وكذبوه، فأهلكهم الله تعالى،
{ فَمَا أَبْقَى }
منهم أحدا، بل أهلكهم الله عن آخرهم