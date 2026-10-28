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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Aia 5
An-Najm
5
53:5
علمه شديد القوى ٥
عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ٥
عَلَّمَهُۥ
ﱖ
شَدِيدُ
ﱗ
ٱلۡقُوَىٰ
ﱘ
٥
ﱙ
Que lhe transmitiu o fortíssimo,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.