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Tafsir: An-Najm 53:49
An-Najm
49
53:49
وانه هو رب الشعرى ٤٩
وَأَنَّهُۥ هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ٤٩
وَأَنَّهُۥ
هُوَ
رَبُّ
ٱلشِّعۡرَىٰ
٤٩
E que Ele é o Senhor do (astro) Sírio.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.