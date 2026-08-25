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Tafsir: An-Najm 53:48
An-Najm
48
53:48
وانه هو اغنى واقنى ٤٨
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ٤٨
وَأَنَّهُۥ
هُوَ
أَغۡنَىٰ
وَأَقۡنَىٰ
٤٨
E que Ele enriquece e dá satisfação.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنَّهُۥ هُوَ أَغۡنَىٰ﴾ النَّاس بِالْكِفَايَةِ بِالْأَمْوَالِ ﴿وَأَقۡنَىٰ ٤٨﴾ أَعْطَى الْمَال الْمُتَّخَذ قِنْيَة