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Tafsir: An-Najm 53:47
An-Najm
47
53:47
وان عليه النشاة الاخرى ٤٧
وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ٤٧
وَأَنَّ
عَلَيۡهِ
ٱلنَّشۡأَةَ
ٱلۡأُخۡرَىٰ
٤٧
E que a Ele compete a Segunda criação.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (٤٧)
] وە سەرلەنوێ و دووبارە دروستكردنەوەو گەڕانەوەی ڕوحەكان بۆ لاشەكانیش هەر بەدەست خوای گەورەیە لە رۆژى قیامەت .