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Tafsir: An-Najm 53:46
An-Najm
46
53:46
من نطفة اذا تمنى ٤٦
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٤٦
مِن
نُّطۡفَةٍ
إِذَا
تُمۡنَىٰ
٤٦
De uma gosta de esperma, quando alojada (em seu lugar).
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Al-Sa'di
Это относится не только к людям и джиннам, но и ко всем живым тварям. Сотворение мужчин и женщин, а также самцов и самок из капли семени - одно из величайших свидетельств величия и могущества Аллаха. Он создает крупных и мелких животных из ничтожной капли семени, которое оплодотворяет яйцеклетку и превращается в зародыш, который в свою очередь растет и развивается, пока не вырастает в одно из Его творений. Именно так появляется на свет человек, который впоследствии может подняться до высот Рая, а может опуститься на самое дно Преисподней.