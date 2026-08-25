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Tafsir: An-Najm 53:46
An-Najm
46
53:46
من نطفة اذا تمنى ٤٦
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ٤٦
مِن
نُّطۡفَةٍ
إِذَا
تُمۡنَىٰ
٤٦
De uma gosta de esperma, quando alojada (em seu lugar).
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Tafsir Muyassar
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 53:45 a 53:46
وأنه خلق الزوجين:
الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان، من نطفة تُصَبُّ في الرحم.