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Tafsir: An-Najm 53:45
An-Najm
45
53:45
وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ٤٥
وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٤٥
وَأَنَّهُۥ
خَلَقَ
ٱلزَّوۡجَيۡنِ
ٱلذَّكَرَ
وَٱلۡأُنثَىٰ
٤٥
E que Ele criou (tudo) em pares: o masculino e o feminino,
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Tafseer Al-Baghawi
" وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى "
، من كل حيوان.