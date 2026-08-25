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Tafsir: An-Najm 53:44
An-Najm
44
53:44
وانه هو امات واحيا ٤٤
وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ٤٤
وَأَنَّهُۥ
هُوَ
أَمَاتَ
وَأَحۡيَا
٤٤
E que Ele dá a vida e a morte.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنَّهُۥ هُوَ أَمَاتَ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿وَأَحۡیَا ٤٤﴾ لِلْبَعْثِ