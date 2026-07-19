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An-Najm
24
53:24
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤
أَمۡ
لِلۡإِنسَٰنِ
مَا
تَمَنَّىٰ
٢٤
Porventura, obterá o homem tudo quanto ambiciona?
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Tafsir Muyassar
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 53:24 a 53:25
ليس للإنسان ما تمناه من شفاعة هذه المعبودات أو غيرها مما تهواه نفسه، فلله أمر الدنيا والآخرة.