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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Aia 2
An-Najm
2
53:2
ما ضل صاحبكم وما غوى ٢
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ٢
مَا
ﱅ
ضَلَّ
ﱆ
صَاحِبُكُمۡ
ﱇ
وَمَا
ﱈ
غَوَىٰ
ﱉ
٢
ﱊ
Que vosso camarada jamais se extravia, nem erra,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.