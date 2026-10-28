Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Aia 10
An-Najm
10
53:10
فاوحى الى عبده ما اوحى ١٠
فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ١٠
فَأَوۡحَىٰٓ
ﱬ
إِلَىٰ
ﱭ
عَبۡدِهِۦ
ﱮ
مَآ
ﱯ
أَوۡحَىٰ
ﱰ
١٠
ﱱ
E revelou ao Seu servo o que Ele havia revelado.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.