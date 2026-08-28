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Tafsir: An-Naba 78:9
An-Naba
9
78:9
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَجَعَلۡنَا
نَوۡمَكُمۡ
سُبَاتٗا
٩
Nem fizemos o vosso sono, para o descanso,
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Qiraat
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Tukafanya usingizi wenu ni mapumziko kwa viwiliwili vyenu: ndani yake mnatulia na kupumzika?