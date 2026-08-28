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Tafsir: An-Naba 78:8
An-Naba
8
78:8
وخلقناكم ازواجا ٨
وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨
وَخَلَقۡنَٰكُمۡ
أَزۡوَٰجٗا
٨
E não vos criamos, acaso, em casais,
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العربية
Al-Sa'di
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 78:8 a 78:10
Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человеческим родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами любовь и милость. Вы получаете удовольствие от брачного общения, и у вас рождаются дети.