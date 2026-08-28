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Tafsir: An-Naba 78:6
An-Naba
6
78:6
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
مِهَٰدٗا
٦
Acaso, não fizemos da terra um leito,
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ مِهَـٰدࣰا ٦﴾ فِرَاشًا كَالْمَهْدِ