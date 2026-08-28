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Tafsir: An-Naba 78:2
An-Naba
2
78:2
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
ٱلنَّبَإِ
ٱلۡعَظِيمِ
٢
Acerca da grande notícia,
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Tafsir Muyassar
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 78:2 a 78:3
عن أيِّ شيء يسأل بعض كفار قريش بعضا؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذَّبوا به.