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Tafsir: An-Naba 78:12
An-Naba
12
78:12
وبنينا فوقكم سبعا شدادا ١٢
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًۭا شِدَادًۭا ١٢
وَبَنَيۡنَا
فَوۡقَكُمۡ
سَبۡعٗا
شِدَادٗا
١٢
E não construímos, por cima de vós, os sete firmamentos?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.