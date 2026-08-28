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Tafsir: An-Naba 78:10
An-Naba
10
78:10
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَجَعَلۡنَا
ٱلَّيۡلَ
لِبَاسٗا
١٠
Nem fizemos a noite, como um manto,
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠)
] وه به تاریكی شهویش داتانئهپۆشین بۆ ئهوهی له شهودا پشوو بدهن، وه شهومان وا لێ كردووه كه هێمن و ئارام بێ.