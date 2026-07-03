Entrar
Entrar
Selecione o idioma
003

3. Sura Ali 'Imran

Family of Imran

Leia e ouça a Surata Ali 'Imran Com tradução, tafsir, recitação em áudio, significado palavra por palavra e transliteração. Tradução por Yusuf Gheti.

Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
Alif Laam Miim1.
Tafsirs
Lições
Reflexões