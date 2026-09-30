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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 96
Al-Waqi'ah
96
56:96
فسبح باسم ربك العظيم ٩٦
فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٩٦
فَسَبِّحۡ
ﲥ
بِٱسۡمِ
ﲦ
رَبِّكَ
ﲧ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲨ
٩٦
ﲩ
Glorifica, pois, o nome do teu Supremo Senhor!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.