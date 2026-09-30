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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 95
Al-Waqi'ah
95
56:95
ان هاذا لهو حق اليقين ٩٥
إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ٩٥
إِنَّ
ﲟ
هَٰذَا
ﲠ
لَهُوَ
ﲡ
حَقُّ
ﲢ
ٱلۡيَقِينِ
ﲣ
٩٥
ﲤ
Sabei que esta é a verdade autêntica.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.