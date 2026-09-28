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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 92
Al-Waqi'ah
92
56:92
واما ان كان من المكذبين الضالين ٩٢
وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ ٩٢
وَأَمَّآ
ﲑ
إِن
ﲒ
كَانَ
ﲓ
مِنَ
ﲔ
ٱلۡمُكَذِّبِينَ
ﲕ
ٱلضَّآلِّينَ
ﲖ
٩٢
ﲗ
Por outra, se for um dos desmentidores, extraviados,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.