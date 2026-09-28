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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 91
Al-Waqi'ah
91
56:91
فسلام لك من اصحاب اليمين ٩١
فَسَلَـٰمٌۭ لَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ ٩١
فَسَلَٰمٞ
ﲋ
لَّكَ
ﲌ
مِنۡ
ﲍ
أَصۡحَٰبِ
ﲎ
ٱلۡيَمِينِ
ﲏ
٩١
ﲐ
(Ser-lhe-á dito): Que a paz esteja contigo, da parte dos que estão à direita!
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Tafsir Fathul Majid
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