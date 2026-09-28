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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 90
Al-Waqi'ah
90
56:90
واما ان كان من اصحاب اليمين ٩٠
وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ ٩٠
وَأَمَّآ
ﲄ
إِن
ﲅ
كَانَ
ﲆ
مِنۡ
ﲇ
أَصۡحَٰبِ
ﲈ
ٱلۡيَمِينِ
ﲉ
٩٠
ﲊ
Ainda, se for um dos que estão à direita,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.