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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 87
Al-Waqi'ah
87
56:87
ترجعونها ان كنتم صادقين ٨٧
تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٨٧
تَرۡجِعُونَهَآ
ﱴ
إِن
ﱵ
كُنتُمۡ
ﱶ
صَٰدِقِينَ
ﱷ
٨٧
ﱸ
Não lhe devolveis (a alma), se estais certos?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.