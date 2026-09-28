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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 86
Al-Waqi'ah
86
56:86
فلولا ان كنتم غير مدينين ٨٦
فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ٨٦
فَلَوۡلَآ
ﱮ
إِن
ﱯ
كُنتُمۡ
ﱰ
غَيۡرَ
ﱱ
مَدِينِينَ
ﱲ
٨٦
ﱳ
Por que, então, se pensais que em nada dependeis de Nós,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.