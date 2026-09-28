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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 82
Al-Waqi'ah
82
56:82
وتجعلون رزقكم انكم تكذبون ٨٢
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ٨٢
وَتَجۡعَلُونَ
ﱘ
رِزۡقَكُمۡ
ﱙ
أَنَّكُمۡ
ﱚ
تُكَذِّبُونَ
ﱛ
٨٢
ﱜ
E fizestes disso o vosso sustento, para que o pudésseis desmentir?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.