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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 73
Al-Waqi'ah
73
56:73
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ٧٣
نَحْنُ جَعَلْنَـٰهَا تَذْكِرَةًۭ وَمَتَـٰعًۭا لِّلْمُقْوِينَ ٧٣
نَحۡنُ
ﲿ
جَعَلۡنَٰهَا
ﳀ
تَذۡكِرَةٗ
ﳁ
وَمَتَٰعٗا
ﳂ
لِّلۡمُقۡوِينَ
ﳃ
٧٣
ﳄ
Nós fizemos disso um portento e conforto para os nômades.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.