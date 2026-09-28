Аллах сотворил огонь как напоминание о милости Господа и об Адском Пламени, уготовленном для непокорных грешников. Аллах сделал из пламени путеводную звезду, указывающую людям путь к благодатной Райской обители. Кроме того, огонь приносит большую пользу путникам. Безусловно, он приносит пользу всем людям, но Всевышний особо отметил путников, потому что они больше других нуждаются в огне и тепле. Возможно также, что причина этого в том, что вся земная жизнь - одно долгое путешествие, и все люди с момента рождения держат путь к своему Господу. А огонь Аллах сотворил для того, чтобы они использовали его в этом мире и, глядя на него, вспоминали о мире будущем. Таким образом, Аллах напомнил Своим рабам о многочисленных благах, которые обязывают их восхвалять своего Господа, благодарить Его и поклоняться Ему. Поэтому далее Он велел им возвеличивать и прославлять Его и сказал: