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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 72
Al-Waqi'ah
72
56:72
اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشيون ٧٢
ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ ٧٢
ءَأَنتُمۡ
ﲸ
أَنشَأۡتُمۡ
ﲹ
شَجَرَتَهَآ
ﲺ
أَمۡ
ﲻ
نَحۡنُ
ﲼ
ٱلۡمُنشِـُٔونَ
ﲽ
٧٢
ﲾ
Fostes vós que criastes a árvore, ou fomos Nós o Criador?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.