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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 71
Al-Waqi'ah
71
56:71
افرايتم النار التي تورون ٧١
أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ ٧١
أَفَرَءَيۡتُمُ
ﲳ
ٱلنَّارَ
ﲴ
ٱلَّتِي
ﲵ
تُورُونَ
ﲶ
٧١
ﲷ
Haveis reparado, acaso, no fogo que ateais?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.