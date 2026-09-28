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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 70
Al-Waqi'ah
70
56:70
لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون ٧٠
لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَـٰهُ أُجَاجًۭا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ٧٠
لَوۡ
ﲬ
نَشَآءُ
ﲭ
جَعَلۡنَٰهُ
ﲮ
أُجَاجٗا
ﲯ
فَلَوۡلَا
ﲰ
تَشۡكُرُونَ
ﲱ
٧٠
ﲲ
Se quiséssemos, fá-la-íamos salobra. Por que, pois, não agradeceis?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.