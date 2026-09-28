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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 69
Al-Waqi'ah
69
56:69
اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ٦٩
ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ٦٩
ءَأَنتُمۡ
ﲤ
أَنزَلۡتُمُوهُ
ﲥ
مِنَ
ﲦ
ٱلۡمُزۡنِ
ﲧ
أَمۡ
ﲨ
نَحۡنُ
ﲩ
ٱلۡمُنزِلُونَ
ﲪ
٦٩
ﲫ
Sois vós, ou somente somos Nós Quem a faz descer das nuvens?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.