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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 68
Al-Waqi'ah
68
56:68
افرايتم الماء الذي تشربون ٦٨
أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ٦٨
أَفَرَءَيۡتُمُ
ﲟ
ٱلۡمَآءَ
ﲠ
ٱلَّذِي
ﲡ
تَشۡرَبُونَ
ﲢ
٦٨
ﲣ
Haveis reparado, acaso, na água que bebeis?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.