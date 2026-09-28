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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 64
Al-Waqi'ah
64
56:64
اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون ٦٤
ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ٦٤
ءَأَنتُمۡ
ﲋ
تَزۡرَعُونَهُۥٓ
ﲌ
أَمۡ
ﲍ
نَحۡنُ
ﲎ
ٱلزَّٰرِعُونَ
ﲏ
٦٤
ﲐ
Porventura, sois vós os que fazeis germinar, ou somos Nós o Germinador?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.