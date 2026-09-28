Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 62
Al-Waqi'ah
62
56:62
ولقد علمتم النشاة الاولى فلولا تذكرون ٦٢
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ٦٢
وَلَقَدۡ
ﲀ
عَلِمۡتُمُ
ﲁ
ٱلنَّشۡأَةَ
ﲂ
ٱلۡأُولَىٰ
ﲃ
فَلَوۡلَا
ﲄ
تَذَكَّرُونَ
ﲅ
٦٢
ﲆ
E, na verdade, conheceis a primeira criação. Por que, então, não meditais?
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.