Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 60
Al-Waqi'ah
60
56:60
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ٦٠
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ٦٠
نَحۡنُ
ﱮ
قَدَّرۡنَا
ﱯ
بَيۡنَكُمُ
ﱰ
ٱلۡمَوۡتَ
ﱱ
وَمَا
ﱲ
نَحۡنُ
ﱳ
بِمَسۡبُوقِينَ
ﱴ
٦٠
ﱵ
Nós vos decretamos a morte, e jamais seremos impedidos,
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.