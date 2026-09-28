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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 57
Al-Waqi'ah
57
56:57
نحن خلقناكم فلولا تصدقون ٥٧
نَحْنُ خَلَقْنَـٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ٥٧
نَحۡنُ
ﱟ
خَلَقۡنَٰكُمۡ
ﱠ
فَلَوۡلَا
ﱡ
تُصَدِّقُونَ
ﱢ
٥٧
ﱣ
Nós vos criamos. Por que, pois, não credes (na Ressurreição)?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.