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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 56
Al-Waqi'ah
56
56:56
هاذا نزلهم يوم الدين ٥٦
هَـٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٥٦
هَٰذَا
ﱚ
نُزُلُهُمۡ
ﱛ
يَوۡمَ
ﱜ
ٱلدِّينِ
ﱝ
٥٦
ﱞ
Tal será a sua hospedagem, no Dia do Juízo!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.