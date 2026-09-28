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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 55
Al-Waqi'ah
55
56:55
فشاربون شرب الهيم ٥٥
فَشَـٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٥
فَشَٰرِبُونَ
ﱖ
شُرۡبَ
ﱗ
ٱلۡهِيمِ
ﱘ
٥٥
ﱙ
Bebê-la-eis com a sofreguidão dos sedentos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.