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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 54
Al-Waqi'ah
54
56:54
فشاربون عليه من الحميم ٥٤
فَشَـٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ٥٤
فَشَٰرِبُونَ
ﱑ
عَلَيۡهِ
ﱒ
مِنَ
ﱓ
ٱلۡحَمِيمِ
ﱔ
٥٤
ﱕ
E, por cima, bebereis água fervente.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.