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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 52
Al-Waqi'ah
52
56:52
لاكلون من شجر من زقوم ٥٢
لَـَٔاكِلُونَ مِن شَجَرٍۢ مِّن زَقُّومٍۢ ٥٢
لَأٓكِلُونَ
ﱇ
مِن
ﱈ
شَجَرٖ
ﱉ
مِّن
ﱊ
زَقُّومٖ
ﱋ
٥٢
ﱌ
Sem dúvida que comereis do fruto do zacum.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.