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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 51
Al-Waqi'ah
51
56:51
ثم انكم ايها الضالون المكذبون ٥١
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٥١
ثُمَّ
ﱁ
إِنَّكُمۡ
ﱂ
أَيُّهَا
ﱃ
ٱلضَّآلُّونَ
ﱄ
ٱلۡمُكَذِّبُونَ
ﱅ
٥١
ﱆ
Logo, sereis vós, ó desviados, desmentidores,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.