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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 44
Al-Waqi'ah
44
56:44
لا بارد ولا كريم ٤٤
لَّا بَارِدٍۢ وَلَا كَرِيمٍ ٤٤
لَّا
ﲴ
بَارِدٖ
ﲵ
وَلَا
ﲶ
كَرِيمٍ
ﲷ
٤٤
ﲸ
Sem nada, para refrescar, nem para aprazar.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.