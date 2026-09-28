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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Waqi'ah Aia 41
Al-Waqi'ah
41
56:41
واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال ٤١
وَأَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلشِّمَالِ ٤١
وَأَصۡحَٰبُ
ﲦ
ٱلشِّمَالِ
ﲧ
مَآ
ﲨ
أَصۡحَٰبُ
ﲩ
ٱلشِّمَالِ
ﲪ
٤١
ﲫ
E os que estiverem à esquerda - E quem são os que estarão à esquerda?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.